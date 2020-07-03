"Был потрясен": посол США объяснил отсутствие СССР среди победителей фашизма

"Был потрясен": посол США объяснил отсутствие СССР среди победителей фашизма
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Американский дипломат не увидел повода для извинений перед россиянами

Сообщение Белого дома о том, что нацизм победили США и Великобритания, не имело целью оскорбить Россию, поскольку было адресовано британским союзникам. Об этом заявил посол Вашингтона в Москве Джон Салливан.

По его словам, он "был потрясен" реакцией российской стороны, поскольку в публикации американских властей не было ошибки или попытки переписать историю. Просто данные сообщения в открытых официальных аккаунтах Белого дома в "Инстаграм" и "Твиттер" предназначались только для британских подписчиков. Там и не собирались перечислять всех участников антигитлеровской коалиции, пояснил дипломат в интервью РБК.

В связи с этим Салливан не стал приносить извинения России, а также Канаде, Франции, Польше и другим странам. Но великодушно списал болезненную реакцию Москвы на "особый период", когда люди были "очень ранимы".

Белый дом 8 мая опубликовал в соцсетях поздравления с годовщиной победы над гитлеровской Германием, указав в числе победителей только США и Великобританию. В Москве жестко отреагировали на публикацию, порекомендовав изучить факты. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство было вынуждено провести разъяснительную работу с американскими дипломатами.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

МиГ-31 за 153 рубля: чиновник распродавал госимущество России

Мужчина придумал хитрую схему для "сбыта" военного запаса страны

Священнослужителя лишили сана после скандала с Собчак

Сама журналистка уже отреагировала на это событие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей