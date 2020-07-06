Источник ложной информации о сговоре России с талибами найден

Источник ложной информации о сговоре России с талибами найден
Фото: Abdul Aziz Safdari/Xinhua/www.globallookpress.com
Афганские радикалы провели собственное расследование после скандала в США

Дезинформацию о том, что Москва подкупила движение "Талибан" (радикальной организации, запрещенной в РФ) с целью убийства американских военнослужащих в Афганистане, запустили власти в Кабуле. Об этом заявил официальный представитель движения в Катаре Сухель Шахин.

По его словам, после появления в американских СМИ сообщений о сговоре с Россией талибы решили провести собственное расследование и выяснили, кому был выгоден скандал.

"Эти обвинения – неправда, они не имеют под собой никаких оснований и запущены разведывательным агентством в Кабуле", – приводит РИА "Новости" слова Шахина.

Целью афганских спецслужб, по мнению официального представителя "Талибана" в Катаре, было нанесение вреда внутриполитическому процессу в Афганистане. Дескать, таким образом правительство в Кабуле пытается сосредоточить власть в своих руках и отсрочить свою отставку.

Ранее в США появились обвинения в адрес президента Дональда Трампа, что он игнорировал доклады разведки о том, что в Афганистане радикалы убивают американских военнослужащих по указке Кремля. В Белом доме назвали эти заявления заказухой и сообщили, что проведут расследование, по итогам которого анонимный информатор, на которого ссылаются журналисты, непременно сядет в тюрьму. Его преступление в администрации Трампа сравнивают с госизменой, поскольку провокация может вылиться в международный конфликт и угрожает безопасности американцев.

В то же время, политические противники Трампа в США воспользовались этой историей, чтобы посадить в кресло президента своего кандидата, и раздувают скандал. Москве тоже грозят новыми санкциями, несмотря на то что доказательств ее сговора с талибами нет.

Николай ВИКТОРОВ

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