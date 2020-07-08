Кандидат в президенты Америки обосновал это угрозой нацбезопасности страны

Джо Байден в случае вступления в должность президента США планирует ввести ограничение на импорт товаров из России и Китая. Подобный план размещен на официальном сайте кандидата.

Демократ полагает, что Америка не должна быть зависимой от таких стран, как Россия и Китай в торговом плане. Байден называет инфраструктуру торговли в США "критически важной", заявляя, что продолжение импорта из двух указанных стран представляют угрозу национальной безопасности Штатов.

По его мнению, в стране нужно разработать новую систему безопасности поставок снабжения. Кандидат на пост главы Белого дома полагает, что также компании страны должны подготовить собственный план действий на тот случай, если ряд поставок сорвется, передает телеканал "360".

Кроме того, в случае вступления в должность президента США Байден пообещал, что Владимир Путин "ответит за все".