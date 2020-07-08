Провал СБУ: выяснились подробности "заказа" офиса Зеленского на убийство журналиста

Провал СБУ: выяснились подробности "заказа" офиса Зеленского на убийство журналиста
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Спецслужбы Незалежной не справились с заданием

Киевские власти просто решают вопросы с несогласными - ликвидируют их. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий. По его словам, команда президента Владимира Зеленского пыталась убить и его, но спецслужбы провалили задание.

В опубликованном на "Ютуб" ролике Шарий, не стесняясь в выражениях, подробно рассказывает, как планировалось его убийство. Дескать, дело хотели "повесить" на преступника, объявленного в международный розыск. Чтобы все выглядело честно, сотрудники СБУ должны были организовать обмен оперативной информацией с испанскими спецслужбами. Но связной провалился.

По мнению автора телеграм-канала "Разведчик", изложенные Шарием факты тянут на уголовное дела по статье "Покушение на убийство".

"Заказчик - заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, исполнитель – глава Службы безопасности Украины Иван Баканов", – открыто назвал он имена замешанных в деле высокопоставленных лиц.

Это "яркий пример дискредитации СБУ", приводит "Царьград" мнение эксперта.

Отметим, что под названием видео "Офис президента заказал мою ликвидацию" Шарий указал, что это – первая часть. Значит, стоит ждать очередного разоблачения. Накануне стало известно, что сторонники "Партии Шария" взяли пробу мочи Зеленского и отправили ее на анализ на содержание наркотических веществ, передает "Страна.ua".

Зеленский уже сдавал публично тест на токсины, когда баллотировался в президенты. Однако получился конфуз – в лаборанте, бравшем пробу крови, узнали актера.

Николай ВИКТОРОВ

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