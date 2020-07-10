В Киеве озвучили условие подачи воды в Крым

В Киеве озвучили условие подачи воды в Крым
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава СНБО Алексей Данилов объяснил свою позицию в телеэфире

Общественности озвучили условие, при котором днепровскую воду снова пустят в Крым. Это сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его мнению, у людей есть питьевая вода, сейчас страдают только промышленные предприятия.

Так секретарь заявил, что поставлять воду на полуостров можно будет только после "завершения его оккупации". По мнению Алексея Мячеславовича, пока Крым не принадлежит Украине, помогать "оккупантам" нельзя. Об этом Данилов заявил на телеканале 1+1 в эфире программы "Право на власть".

Данилов дополнил, что сейчас крымчане обеспечены водой полноценно. А вот ее отсутствие для промышленности – это уже якобы другой вопрос, считает секретарь СНБО. Он назвал решение этой проблемы очень простым. Необходимо, чтобы в Крыму были украинские предприятия. Тогда и вода в той местности поступит из Незалежнойы.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. Однако на Украине до сих пор не теряют надежды отобрать у РФ полуостров, хотя Москва не раз говорила, что этот вопрос закрыт. 

Напомним, ранее экс-депутат Рады назвала причину, по которой Украина навсегда потеряла Крым. Анна Герман посчитала, что люди не захотят возвращаться туда, где их ограничивают в воде в летнюю жару.

Юлия ЕВГРАФОВА

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