Журналист обвинил Россию в авиаперелетах через закрытое украинское небо

Работающий на телеканале олигарха Юрия Коломойского репортер отследил маршрут следования воздушного судна РФ

Пассажирский самолет Airbus A319, принадлежащий "Уральским авиалиниям", якобы смог перелететь через территорию Донбасса, охваченную боевыми действиями, и Украину в ходе следования из Анапы в Петербург. Такое мнение высказал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко, известный также как "сексот СБУ", в своем Tелеграм-канале.

Журналист сослался на информацию одного из сайтов, который занимается отслеживанием маршрутов авиаперелетов. Известно, что после событий 2014 года Киев решил закрыть авиасообщение с российской стороной.

Ранее эксперт Юрий Антипов заявил, что представленное прокурором на слушаниях по делу о крушении малайзийского "Боинга" на территории Донбасса в 2014 году является не весомым доказательством, а "элегантной" фальсификацией, склеенной из двух разных диалогов, что можно обнаружить на компьютерной программе.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев отмечал, что закон об украинском языке стал очередной причиной, препятствующей вхождению Крыма и Донбасса в состав Украины, которая нарушает все демократические ценности Европы, несмотря на рьяное желание страны вступить в ЕС.

Егор МАЛКОВ

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