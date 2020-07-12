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Пассажирский самолет Airbus A319, принадлежащий "Уральским авиалиниям", якобы смог перелететь через территорию Донбасса, охваченную боевыми действиями, и Украину в ходе следования из Анапы в Петербург. Такое мнение высказал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко, известный также как "сексот СБУ", в своем Tелеграм-канале.
Журналист сослался на информацию одного из сайтов, который занимается отслеживанием маршрутов авиаперелетов. Известно, что после событий 2014 года Киев решил закрыть авиасообщение с российской стороной.
Ранее эксперт Юрий Антипов заявил, что представленное прокурором на слушаниях по делу о крушении малайзийского "Боинга" на территории Донбасса в 2014 году является не весомым доказательством, а "элегантной" фальсификацией, склеенной из двух разных диалогов, что можно обнаружить на компьютерной программе.
Экс-депутат Рады Евгений Мураев отмечал, что закон об украинском языке стал очередной причиной, препятствующей вхождению Крыма и Донбасса в состав Украины, которая нарушает все демократические ценности Европы, несмотря на рьяное желание страны вступить в ЕС.
Незалежная должна поспособствовать в признании России "спонсором терроризма, чтобы помешать строительству, считает эксперт
Москва отвергает все обвинения в причастности к гибели самолета над Донбассом