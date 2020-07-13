Американские журналисты раскрыли подробности сотрудничества Москвы с талибами

Россия вступила в сговор с "Талибаном" (радикальной организацией, запрещенной в РФ) около восьми лет назад, когда Владимир Путин сменил Дмитрия Медведева на должности президента страны. Об этом пишет издание The New York Times. Несмотря на то что в Белом доме и разведывательном ведомстве Америки уже заявили, что опубликованные журналистами сведения не имеют оснований, в издании настаивают на своем и приводят очередные подробности.

Россия несколько последних лет помогала талибам вытеснить американские войска из Афганистана, пишет NYT со ссылкой на отставного офицера Марка Полимеропулоса. По его данным, Москва поставляла моджахедам приборы ночного видения и боеприпасы. В частности, благодаря этому якобы была захвачена военная база Бала-Гиссар в Кундузе в 2015 году.

По словам офицера, американцы поступали так же в 1980-х годах, чтобы заставить СССР покинуть Афганистан.

"Мы накаляли обстановку, – признал Полимеропулос. – А Путин учит историю".

Издание отмечает, что в последние годы против США в Афганистане сотрудничали с талибами не только русские, но и Пакистан с Ираном.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой обвинила президента Дональда Трампа в том, что он не отреагировал на доклад разведки о сговоре России с талибами. В Белом доме заявили, что издание распространяет ложные сведения по заказу политических противников действующего президента, и обещали строго наказать дезинформаторов. В Кремле также опровергли информацию NYT. Не смогли подтвердить ее и американские разведчики.

Резонанс вызвало признание советника бывшего президента США Рональда Рейгана о том, как американские солдаты убивали советских военнослужащих в Афганистане.