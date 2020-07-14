Головченко: между Россией и Белоруссией открывают границу

Головченко: между Россией и Белоруссией открывают границу
Фото: mil.ru
Страны договорились о возобновлении транспортных перевозок

Россия готова возобновить транспортное сообщение с Белоруссией после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Изменения коснуться как железнодорожного транспорта, так и авиаперевозок. 

Такое решение было принято после переговоров между главами российского и белорусского правительства, которые состоялись в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". 

"Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки", – говорит премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Когда именно назначено открытие границ не разглашается, однако  утверждает белорусский премьер, это произойдет в ближайшее время. 

Напомним, закрытие границ между Россией и Белоруссией состоялось 16 марта. Для Александра Лукашенко такое решение российских властей стало настоящим ударом. По его мнению, пандемия коронавируса свела весь мир с ума. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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