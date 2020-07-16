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Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что у президента Александра Лукашенко очень низкий рейтинг в обществе. А предстоящие выборы – это лишь "спецоперация", в которой уже подготовили документ с его победой. Как рассказал специалист, при честных условиях у нынешнего главы Республики не было бы шансов на такой положительный исход.
По мнению политолога, Лукашенко осознанно "убирает" конкурентов со своего пути. Болкунец также согласил ся с последним высказыванием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отметил, что Александр Григорьевич пытается разными способами втянуть Россию в процесс выборов, пишет НСН.
Специалист отметил, что рейтинг Лукашенко в обществе сейчас находится на "историческом минимуме". Поэтому выиграть честные выборы он "не в состоянии". Болкунец уверен: 9 августа просто огласят результаты заранее подготовленного протокола, в котором Александра Григорьевича якобы поддержат больше 90 % жителей страны.
В заключение аналитик добавил, что на предстоящие выборы в Белоруссию не стоит отправлять российских наблюдателей. В противном случае все негативные последствия отразятся и на нашей стране.
Отметим, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 июля назвал происходящее сейчас в Минске "внутренним делом страны". По этой причине власти Москвы посчитали нужным не вмешиваться в этот процесс, передает "Вечерняя Москва".
Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что не отдаст свою страну. Президента возмутили намеки западных соседей. Сомневающимся партнерам он предложил лично приехать в Белоруссию и проконтролировать ход выборов.
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