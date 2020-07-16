В Белоруссии призвали кандидатов сняться с президентских выборов

В Белоруссии призвали кандидатов сняться с президентских выборов
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коммунисты считают, что ни один из участников гонки не предложил внятной программы

Белорусская партия с левым уклоном "Справедливый мир" опубликовала заявление, в котором призвала всех кандидатов сняться с президентских выборов, чтобы не принимать участия в "фарсе". По словам представителей фракции, нынешняя избирательная кампания характеризуется высоким протестным уровнем и реакционной политикой действующего госаппарата.

В партии призвали всех официально признанных кандидатов не участвовать в выборах, в которых и так, по мнению фракции, заранее известен результат. Более того, ни один из участников гонки не представляет собой достойную кандидатуру на должность главы Республики.

"Ни один из зарегистрированных кандидатов в президенты не предлагает убедительных путей социально-экономического развития страны",

говорится в заявлении "Справедливого мира".

Партия обратилась к представителям силовых ведомств и госслужащим, призвав их действовать в пользу народа, и поддержала граждан, преследуемых государством по политическим соображениям.

Ранее политэксперт Дмитрий Болкунец заявил, что глава Республики Александр Лукашенко не может остаться на посту без сторонней поддержки. Нынешняя кампания представляет собой лишь спецоперацию с заранее подготовленным документом с его победой, так как президент страны "устраняет с пути" соперников.

Известно, что один из кандидатов на пост – Виктор Бабарико - подал в суд жалобу на отказ ЦИК принять его заявление о регистрации для участия в кампании. Во вторник, 14 июля, комиссия провела заседание, рассмотрев соответствующие вопросы. По его итогам было решено отстранить Бабарико от участия в выборах.

Егор МАЛКОВ

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