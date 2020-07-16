Украине предрекли досрочные президентские выборы

Украине предрекли досрочные президентские выборы
Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Специалист заявил, что стране в ближайшее время грозит политический кризис

Украина может прекратить свое существование как государство из-за риска политического кризиса. Об этом заявил в эфире телеканала "Наш" политэксперт Руслан Бортник. По словам политолога, в настоящее время перед Киевом стоит угроза потери государственности.

Бортник уверен, что в ближайшее время в стране произойдут сильнейшие потрясения. В регионах укрепляют свои позиции местные элиты, Запад сокращает свою поддержку, а переговоры по Минску ни к чему не приводят. Все это возвращает в страну на уровень 2014-2015 года, когда на Украине стоял ребром вопрос о существовании государства.

Эксперт предрек Украине политический кризис, который может стать причиной проведения досрочных выборов президента страны уже осенью 2020 – весной 2021 года.

Бортник добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может справиться со своими профессиональными обязанностями, находясь на грани нервного срыва. Такие выводы он сделал после диалога с представителями главенствующей фракции "Слуга народа". Парламентарии рассказали ему, что глава государства чувствует подавленность и сильное переживает.

Ранее Бортник заявлял, что украинские олигаргхи присматриваются к кандидатуре одного из городских мэров на фоне падения уровня доверия к Зеленскому. По словам политолога, ситуация располагает к "динамике регионализации". Зеленский, добавил он, может принять решение уйти в отставку.

Егор МАЛКОВ

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