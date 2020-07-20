В Незалежной проходят памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины убийства журналиста Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель российско-белорусского журналиста Павла Шеремета является позором для страны. Лидер соборной подчеркнул, что расследование этого убийства, произошедшего в центре Киева в 2016 г. находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества.

По словам лидера Незалежной, в Белоруссии, России и на Украине Шеремет "стоял за ценности демократии, права и свободы человека", а также за право каждого гражданина на свое мнение и слово.

Погибший журналист указывал властям на то, чтобы они были честными, прозрачными и ответственными перед населением.

"У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", – написал пан Зеленский в своем телеграм-канале.

Президент отметил, что дело по расследованию этого преступления "находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества". Весь цивилизованный мир должен узнать фамилии настоящих убийц журналиста и их заказчиков, добавил украинский руководитель, а обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства, кто стоит за этим преступлением.

Напомним, Павел Шеремет получил смертельные ранения в результате подрыва его автомобиля 20 июля 2016 г. в центре Киева. Сейчас по делу в качестве подозреваемых проходят участники вооруженного конфликта в Донбассе Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Следствие предполагает, что устроив теракт в отношении такого известного представителя СМИ, ветераны хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Никто из них своей вины не признает.

