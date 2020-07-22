Глава правительства России отметил, что у нашей страны стратегические отношения с соседним государством

Михаил Мишустин рассказал об отношениях России и Белорусии, а также об процессе интеграции. По его словам, до создания единого пространства осталось решить не так много вопросов.

Премьер-министр России признался, что верит в потенциал интеграции. За последнее время страны провели немало полезных встреч в связи с разработкой дорожных карт по разным направлениям.

Мишустин добавил, что если появится единое пространство по этим картам, а также Россия и Белоруссия смогут принять совместный налоговый кодекс с некоторыми "изъятиями", получится унифицировать ставки и подходы, то Минск и Москва смогут обсуждать вопрос образования цен так, как предлагают белорусы, передает РИА "Новости".

"Белорусы – наши братья и соседи, отношения у нас стратегические",

– подчеркнул Мишустин, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Как напоминает портал URA.RU, Мишустин отчитывается сегодня о работе правительства перед депутатами.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что между Москвой и Минском разгорелась газовая война. Белоруссия требует скидки, а Россия, в свою очередь, – погашения задолженности. Накануне стало известно, что Минск должен Москве $273 миллиона за голубое топливо.