Также политик поддержал нового губернатора

Глава Либерально-демократической партии России сделал заявление. По словам Владимира Жириновского, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал до задержания хотел покинуть свой пост.

Также Владимир Вольфович призвал народ поддержать нового главу Хабаровского края. Им был назначен Михаил Дегтярев. Также Жириновский высказал свое уважение к Фургалу, который раньше занимал этот пост. Политик отметил, что не берет в расчет всю криминальную историю, в которой сейчас обвиняют Сергея Ивановича. Со слов лидера ЛДПР, несмотря на все события край должен развиваться, а его руководитель нужен непосредственно на месте правления. Об этом Владимир Вольфович заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, на днях Владимир Путин отстранил Сергея Фургала от занимаемой должности. Стоит отметить, что экс-главу Хабаровского края ранее задержала полиция. Ему предъявили обвинение в серии заказных убийств бизнесменов в 2000-х годах. Кстати, сам политик после устроил скандал в зале суда. Его возмутили условия содержания в СИЗО.