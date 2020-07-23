Свидетель подтвердил слова эксперта о странностях на борту MH17

Свидетель подтвердил слова эксперта о странностях на борту MH17
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Слова очевидца подтверждают версию о необычных явлениях, произошедших внутри самолета

Житель Донбасса, ставший свидетелем крушения малайзийского "Боинга" MH17 в 2014 году, рассказал о том, что после взрыва обнаружил у кабины пилота шесть тел, среди которых был командир экипажа и стюардесса.

Ранее техэксперт Юрий Антипов указывал на определенные "странности", возникшие в последнее мгновение перед крушением пассажирского лайнера. По словам специалиста, поддерживающего версию о внутреннем взрыве лайнера, заявления очевидца подтверждают его заявление о том, что до крушения экипаж обнаружил ряд необычных явлений.

Он подчеркнул, что описываемые события происходили на борту. И, вероятно, в этот же момент экипаж обсуждал эти странности, отмечает "Царьград".

Подробный рассказ очевидца опубликован на Donbasstoday.ru.

Ранее Юрий Антипов отмечал, что крушение MH17 является "изощренным убийством". Эксперт привел доказательства в виде фотографий, отметив, что на месте приборной панели в кабине пилотов зияет огромная дыра, которую не могли оставить поражающие элементы "Буков" из-за своих размеров. Эксперт считает, что самолет взорвался изнутри.

Глава Института политисследований Евгений Марков отмечал, что дело о "Боинге" может обернуться против его участников, которые занимаются фальсификацией материалов для того, чтобы свалить на российскую сторону вину за происходящее, о чем писало "Утро.ру".

Егор МАЛКОВ

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