Суд напомнил, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности

Печерский районный суд Киева не стал рассматривать дело главы Незалежной Владимира Зеленского, семья которого не задекларировала в положенный срок средства от операций с облигациями. Об этом сообщили местные журналисты.

Как передает издание "Страна.ua" со ссылкой на Единый реестр судебных решений, дело закрыли. Преследовать лидера украинцев за нарушение закона не стали, так как протокол не сочли за адекватное доказательство административного правонарушения. Более того, суд отметил, что Зеленский как президент Украины неприкосновенен, против него нельзя возбуждать уголовные дела.

Зеленский сам рассказал в начале июля, что нарушил закон. Тогда глава государства заявил, что готов понести любое соответствующее наказание.