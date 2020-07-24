Зеленскому простили "махинации" с налогами

Суд напомнил, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности

Печерский районный суд Киева не стал рассматривать дело главы Незалежной Владимира Зеленского, семья которого не задекларировала в положенный срок средства от операций с облигациями. Об этом сообщили местные журналисты.

Как передает издание "Страна.ua" со ссылкой на Единый реестр судебных решений, дело закрыли. Преследовать лидера украинцев за нарушение закона не стали, так как протокол не сочли за адекватное доказательство административного правонарушения. Более того, суд отметил, что Зеленский как президент Украины неприкосновенен, против него нельзя возбуждать уголовные дела. 

Зеленский сам рассказал в начале июля, что нарушил закон. Тогда глава государства заявил, что готов понести любое соответствующее наказание. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Россия открывает границы: куда можно полететь

Рейсы запустят с 1 августа

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей