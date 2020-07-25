Украинский политик призвал не останавливаться в своей позиции непризнания Крыма российским

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин призвал сделать из Крыма проблему для России – как внутренней, так и внешней. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбук".

Климкин заявил, что сейчас начались "крымские дни", поскольку недавно была 80-летняя годовщина подписания Уэльской декларации, которая закрепляла позицию США по поводу непризнания присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к СССР.

"Многие в свою деокупацию не верили, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получали то, что им принадлежало", – пишет политик.

Он указал, что около года назад американцы подписали еще один документ, только теперь он касается непризнания присоединения Крыма к России. Климкин говорит, что страны Балтики ждали признания около 50 лет, однако у Украины нет столько времени – необходимо действовать сейчас, чтобы вернуть территорию обратно.

"Надо превратить Крым в проблему для России внутренне и внешней, то есть стать лучше РФ и удержать настоящих друзей, которые с нами делятся общие ценности и общее будущее", – указал он.

Политик сообщил, что в своей позиции они не должны останавливаться, поскольку никто не должен бороться за них самих.

Ранее экс-глава СНБО Украины заявил, что готов встать в первые ряды в случае вторжения в Крым, однако подобное заявление высмеял российских сенатор Алексей Пушков.