Политолог: Путин переплюнул Зеленского в популярности на Украине

Политолог: Путин переплюнул Зеленского в популярности на Украине
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Также эксперт опроверг, что в Незалежной Лукашенко считают эффективным лидером

Владимир Путин превзошел в популярности на Украине нынешнего президента Владимира Зеленского на 75%. Об этом заявил российский социолог и доктор экономических наук Алексей Зубец. 

Эксперт объясняет, ссылаясь на исследования российских социологов, что если взять популярность Зеленского за единицу, то можно примерно оценить, какую долю при этом имеют другие политики. Он указал в разговоре с "Украина.ру", что на Украине среди альтернативных кандидатов на пост главы есть двое: Порошенко и Тимошенко. Популярность Петра сейчас составляет примерно две трети от уровня Зеленского.

Примерно одинаковая популярность у Тимошенко с американским президентом Дональдом Трампом – около половины от популярности нынешнего главы Незалежной. 

"Говорят о том, что на Украине популярен Лукашенко как эффективный лидер, но на самом деле это не так. Исследования показали, что если взять Зеленского за единицу, то Лукашенко – это треть от Зеленского", – рассказывает Зубец. 

Владимир Путин при этом переплюнул Владимира Зеленского по популярности на две третьих, утверждает эксперт. Он говорит, что если бы на Украине в данный момент отключили пропаганду на телевидении и прочих СМИ, то это значение стало бы еще выше, поскольку народ смог бы оценить, какие взвешенные политические решения принимает российская власть. 

Однако в последнее время Владимира Зеленского все чаще сравнивают с бывшим главой Украины Петром Порошенко, утверждая, что между их стилем правления вскрывается все больше общих черт. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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так известно что у 99% так называемых политиков свинофермы под подушкой лежит российск флаг и портрет путина,так,на всякий случай,ну чтобы было
плюс гимнастерка,яловые сапоги,ватник и фуражка с пятиконечной звездой
хоть и думают что самые хитрые но на всю их хитрость есть болт с резьбой и русский народ который ждет своего часа и команды
Вячеслав Москва
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"Я входил в ОПГ, которая финансировала Майдан и срывала мирные инициативы", - Давида Жвания, бывший соратник Порошенко. Он заявил, что Евромайданом управляли преступные группировки, которые возглавляли первые лица будущих партий власти - БПП и "Народного фронта". А также сообщил, что участвовал в даче многомиллионных взяток еврочиновникам - в обмен на лояльность к избранию Порошенко президентом.
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