Также эксперт опроверг, что в Незалежной Лукашенко считают эффективным лидером

Владимир Путин превзошел в популярности на Украине нынешнего президента Владимира Зеленского на 75%. Об этом заявил российский социолог и доктор экономических наук Алексей Зубец.

Эксперт объясняет, ссылаясь на исследования российских социологов, что если взять популярность Зеленского за единицу, то можно примерно оценить, какую долю при этом имеют другие политики. Он указал в разговоре с "Украина.ру", что на Украине среди альтернативных кандидатов на пост главы есть двое: Порошенко и Тимошенко. Популярность Петра сейчас составляет примерно две трети от уровня Зеленского.

Примерно одинаковая популярность у Тимошенко с американским президентом Дональдом Трампом – около половины от популярности нынешнего главы Незалежной.

"Говорят о том, что на Украине популярен Лукашенко как эффективный лидер, но на самом деле это не так. Исследования показали, что если взять Зеленского за единицу, то Лукашенко – это треть от Зеленского", – рассказывает Зубец.

Владимир Путин при этом переплюнул Владимира Зеленского по популярности на две третьих, утверждает эксперт. Он говорит, что если бы на Украине в данный момент отключили пропаганду на телевидении и прочих СМИ, то это значение стало бы еще выше, поскольку народ смог бы оценить, какие взвешенные политические решения принимает российская власть.

Однако в последнее время Владимира Зеленского все чаще сравнивают с бывшим главой Украины Петром Порошенко, утверждая, что между их стилем правления вскрывается все больше общих черт.