"Нужно проявить упорство": в России настаивают на интеграции с Белоруссией

"Нужно проявить упорство": в России настаивают на интеграции с Белоруссией
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск призвали разблокировать переговорный процесс по созданию Союзного государства

Белоруссии и России в вопросе интеграции двух стран необходимо меньше его политизировать, а больше проявлять упорства. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что стороны в 2019 г. почти согласовали все пункты дорожной карты, поэтому есть смысл вернуться к переговорам.

"Нужно проявлять волю, напористость, без опаски и без излишней ненужной политизации интеграционной работы Союзного государства", – цитирует РИА "Новости" главу российской дипмиссии в Республике.

По его словам, что Минск и Москва в прошлом году согласовали основные пункты дорожной карты по интеграции, но процесс затормозился. Сейчас нужно снова садиться за стол переговоров, считает дипломат. Мезенцев предложил обнародовать результаты совместной работы по экономической интеграции, чтобы оценить потенциал Союзного государства.

"Еще раз передоговариваться и идти вперед", – подчеркнул посол.

Напомним, что Союзное государство – это надгосударственное образование, создаваемое Москвой и Минском. Стороны пытаются сформировать единое политическое, правовое, финансовое, экономическое, оборонное и культурное пространство.

Добавим, что в идущей сейчас в Белоруссии президентской кампании, как минимум два кандидата на высший пост в стране выступают против интеграции с РФ – это Анна Канопацкая и основной конкурент действующего лидера страны Александра Лукашенко, как считают эксперты, Светлана Тихановская. Первая вообще намерена, в случае победы, разорвать все договора с Москвой и вывести российских военных из Республики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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