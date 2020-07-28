Националистам не понравилось, что президент согласился на перемирие с Донбассом

В украинском городе Полтава прошла акция против прекращения огня на юго-востоке Незалежной. В знак протеста националисты накинули петлю на картонную фигуру главы страны Владимира Зеленского.

Автор перфоманса с "повешенным" президентом пояснил, что лидер нации разочаровал избравших его граждан. По мнению участников акции, Киев не должен сворачивать военные действия в Донбассе.

Националисты хотят, чтобы режим прекращения огня был отменен, и считают, что Зеленский совершил "предательство", согласившись сделать шаг к урегулированию конфликта, записано на сайте Полтавы.



"Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством", – сказал автор идеи с "повешением" президента.

В конце мероприятия священнослужители Украинской православной церкви провели молебен со славу "воинства" Украины.

Ранее Владимира Зеленского назвали предателем из-за перемирия в Донбассе. Воинствующая часть населения Незалежной увидела в этом капитуляцию украинской стороны.