Украина пригрозила России забросить военных в "неожиданные места"

Украина пригрозила России забросить военных в "неожиданные места"
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти Незалежной отреагировали на проведение военных тренировок РФ

Учения "Кавказ-2020" вызвали беспокойство на Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил, что в ответ Киев может провести свои учения, которые пройдут параллельно с российскими и "в довольно неожиданных местах".

Политик также призвал не забывать о "российской угрозе" и добавил, что не стоит недооценивать военные силы РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". 

Более того, отметил Данилов, Украина не останется один на один с российской угрозой. Политик вспомнил о прошедших американско-украинских учениях в Черноморской акватории "Си Бриз 2020". По его мнению, это лучшее доказательство того, что в случае опасности страны НАТО придут на помощь. 

Однако эксперты уверены, что действия США и Украины в Черном море вряд ли смогут напугать Россию, поскольку выглядят неэффективно. 

Напомним, что в последнее время в Киеве распространяются слухи о том, что нынешней осенью во время маневров "Кавказ-2020" российская армия атакует юг Украины. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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