Связали с соперницей Лукашенко: в Белоруссии задержан политтехнолог

Шкляров подозревают в работе на мужа Тихановской, находящегося в данный момент в СИЗО

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске. Его обвиняют в мобилизации протестного электората вокруг Сергея Тихановского – мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской. 

О задержании мужчины сообщил белорусский телеканал во время выпуска новостей. Тихановский же находится в СИЗО еще с конца мая из-за обвинений в насилии, примененном по отношению к милиционеру, а позже – из-за вмешательства в выборы Белоруссии. Его не планируют выпускать до конца сентября. 

Шкляров родился в Гомеле, долгое время жил в США. В Белоруссии находится с начала июля. Также он резко высказывался в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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