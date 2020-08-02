Эти государства активно выступают против нашей страны

Задержание 33 россиян в Белоруссии повлекло за собой приглашение к переговорам с участниками "Люблинского треугольника". Это неспроста, поскольку каждая из стран-участниц выступает против России, указывает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригласил своего коллегу из Белоруссии Владимира Макея для участия в переговорах с Украиной, Литвой и Польшей. Макей отправится на встречу в качестве почетного гостя. Об этом дипломаты договорились во время телефонного разговора, где, среди всего прочего, главу белорусского МИД поблагодарила украинская сторона за оперативную передачу списка задержанных в Минске россиян.

Пушков прокомментировал новость в своем телеграм-канале. Он полагает, что страну активно вовлекают в "игры против России".

"Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы", – указывает он.

Сенатор также отметил, что у объединения Украины и Польши есть свои причины. Однако, по его мнению, ничем хорошим создание "Люблинского треугольника" не обернется.