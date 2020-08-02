Пушков указал на завлекающих Минск в "игры против России"

Пушков указал на завлекающих Минск в "игры против России"
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эти государства активно выступают против нашей страны

Задержание 33 россиян в Белоруссии повлекло за собой приглашение к переговорам с участниками "Люблинского треугольника". Это неспроста, поскольку каждая из стран-участниц выступает против России, указывает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригласил своего коллегу из Белоруссии Владимира Макея для участия в переговорах с Украиной, Литвой и Польшей. Макей отправится на встречу в качестве почетного гостя. Об этом дипломаты договорились во время телефонного разговора, где, среди всего прочего, главу белорусского МИД поблагодарила украинская сторона за оперативную передачу списка задержанных в Минске россиян. 

Пушков прокомментировал новость в своем телеграм-канале. Он полагает, что страну активно вовлекают в "игры против России". 

"Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы", – указывает он. 

Сенатор также отметил, что у объединения Украины и Польши есть свои причины. Однако, по его мнению, ничем хорошим создание "Люблинского треугольника" не обернется. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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