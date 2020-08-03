Задержанные в Белоруссии россияне назвали конечную цель своей поездки

Граждане РФ следовали в одну из стран Латинской Америки

Задержанные в Белоруссии 29 июля россияне рассказали, куда собирались направиться после пересечения территории Республики. Выяснилось, что они следовали в одну из стран Латинской Америки. Об этом сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.

Он уточнил, что каждый из задержанных назвал своей целью посещения Белоруссии именно транзитный проезд. Кроме того, граждане РФ недоумевают, почему вокруг них разворачивается столько шума, поделился Плетнев в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, что в конце июля 33 гражданина РФ задержали в Белоруссии. По сведениям властей Республики, эти люди являются "боевиками" частной военной компании "Вагнера".