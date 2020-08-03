Задержанные в Белоруссии россияне назвали конечную цель своей поездки

Граждане РФ следовали в одну из стран Латинской Америки

Задержанные в Белоруссии 29 июля россияне рассказали, куда собирались направиться после пересечения территории Республики. Выяснилось, что они следовали в одну из стран Латинской Америки. Об этом сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.

Он уточнил, что каждый из задержанных назвал своей целью посещения Белоруссии именно транзитный проезд. Кроме того, граждане РФ недоумевают, почему вокруг них разворачивается столько шума, поделился Плетнев в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, что в конце июля 33 гражданина РФ задержали в Белоруссии. По сведениям властей Республики, эти люди являются "боевиками" частной военной компании "Вагнера".

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Крыму началась вспышка вируса из-за грязного моря - СМИ

Бактерии стекают из канализации в теплую морскую воду, где начинают стремительно размножаться

Задержание россиян в Белоруссии окрестили постановкой

Лукашенко затеял опасную игру с Россией, считает политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей