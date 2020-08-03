СМИ: Путин приготовил миру августовский сюрприз

СМИ: Путин приготовил миру августовский сюрприз
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Западные журналисты призвали держать ухо востро, поскольку Москва может устроить новое присоединение территорий

Странам Запада нужно "не спускать глаз" с России и приготовиться к неожиданным внешнеполитическим шагам со стороны президента РФ Владимира Путина, которые он может предпринять в нынешнем августе ради укрепления своих позиций на фоне экономического кризиса внутри страны. С таким прогнозом выступил американский телеканал CNBC.

По мнению автора сюжета, Путин столкнулся с рядом проблем в ходе пандемии коронавируса и из-за падения цен на нефть. Так, Всемирный банк считает, что в 2020 г. ВВП России снизится на 6%. По данным организации, сейчас в нашей стране около 12,3% населения, или 18 млн человек, находится за чертой бедности, а в условиях экономического кризиса число таких граждан может стать еще больше.

Автор предполагает, что в настоящее время на фоне проблем в США, которые отвлекаются на эпидемию у себя, спад в экономике, расовые беспорядки, разногласия с Европой и противоречивые президентские выборы, перед лидером РФ "открываются большие возможности".

Путин может предъявить миру сюрприз в августе или ближе к ноябрю в надежде укрепить контроль внутри России, а заодно позиции Москвы на международной арене, прогнозируется в статье. В качестве аналогичных "сюрпризов" издание перечислило некоторые события, случившиеся в прошлом, а именно военный конфликт в Южной Осетии в 2008-ом, присоединение Крыма в 2014 г., "вмешательство" РФ в гражданскую войну в Сирии в 2015-м.

"Именно в такие времена в прошлом, когда дела казались Москве скверными, Путин прибегал к авантюрам за рубежом, чтобы укрепить свой контроль внутри страны", – подчеркнули в CNBС.

В сюжете отмечается, что первым показателем готовящегося сюрприза может стать реакция России на выборы в Белоруссии, которые состоятся 9 августа.

"Путин мог бы использовать "предлог роста волнений в Республике и спорных президентских выборов" как шанс выступить в роли национального освободителя с "надвигающейся перспективой" поглощения Белоруссии Россией", – резюмирует телеканал.

Напомним, минские силовики 29 июля задержали 33 россиянина, заподозрив их в подготовке массовых беспорядков в Республике накануне президентских выборов. В Москве категорически отрицают это и требуют от властей Белоруссии предоставить доказательства возможных правонарушений целой группы наших граждан. Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что эти люди ожидали вылета в третью страну для работы по охране энергетического объекта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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