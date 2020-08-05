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В предвыборной гонке все методы хороши. Сегодня СМИ разоблачили "оплошность" команды Александра Лукашенко, которая в агитационном плакате в поддержку действующего президента изобразила пуск российской ракеты-носитель.
Также на официальную рекламу попала Белорусская АЭС, которую строит Россия, подмечают авторы телеграм-канал ГлавМедиа.
"Беларусь суверенная", – указано на плакате в поддержку Лукашенко, который опубликовал телеграм-канал БЕЛТА.
По мнению журналистов ГлавМедиа, эта подпись плохо вяжется с изображенной на картинке российской ракетой и возводимой нашей же страной атомной электростанцией.
Ранее жители Болгарии назвали происходящее в Республике
"театром Лукашенко" и предположили, что белорусам готовят украинский сценарий.
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