Досадная оплошность: пиарщики Лукашенко присвоили российскую ракету-носитель

Досадная оплошность: пиарщики Лукашенко присвоили российскую ракету-носитель
Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусы также похвастались электростанцией, которую строит РФ

В предвыборной гонке все методы хороши. Сегодня СМИ разоблачили "оплошность" команды Александра Лукашенко, которая в агитационном плакате в поддержку действующего президента изобразила пуск российской ракеты-носитель.

Также на официальную рекламу попала Белорусская АЭС, которую строит Россия, подмечают авторы телеграм-канал ГлавМедиа.

"Беларусь суверенная", – указано на плакате в поддержку Лукашенко, который опубликовал телеграм-канал БЕЛТА.

По мнению журналистов ГлавМедиа, эта подпись плохо вяжется с изображенной на картинке российской ракетой и возводимой нашей же страной атомной электростанцией.

Ранее жители Болгарии назвали происходящее в Республике "театром Лукашенко" и предположили, что белорусам готовят украинский сценарий.

Ольга ФЕДОРОВА

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