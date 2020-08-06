Вывезли секретные документы и стягивают войска: данные о ситуации в Минске появились в Сети

Вывезли секретные документы и стягивают войска: данные о ситуации в Минске появились в Сети
Фото: Georgiy Danilov/Russian Look/www.globallookpress.com
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В столицу Белоруссии направились 20 тысяч военнослужащих

В Сети стало известно о том, что, вероятно, будет происходить в Минске перед выборами главы государства, которые должны состояться 9 августа. Так, журналисты пишут, что в город стягиваются войска – военные будут жить в палаточном лагере.

Об этом сообщает телеграм-канал "Дилетант". По словам авторов, в ночь с 8-го на 9 августа грузовики с песком перекроют подходы ко Дворцу независимости. Военные начнут патрулировать улицы города вечером в воскресенье. 

Власти, как пишет телеграм-канал, боятся того, что белорусы выйдут на митинг и направятся к резиденции своего лидера. Следить за тем, куда идет толпа, будет специальный вертолет. На улицах рядом с резиденцией разместят автозаки, водометы и даже бронетранспортеры. При этом власти уже предприняли меры предосторожности – из Дворца независимости вывезли все ценное, в том числе секретные документы.

Впрочем, подтверждения этой информации нет. Как отмечает военный корреспондент Семен Пегов, ознакомившийся с этим сообщением, авторы канала рассказали все это без ссылки на источники. Он подчеркнул в своем телеграм-канале Wargonzo, что если эти данные подтвердятся, то срочная мобилизация, объявленная в стране на днях, станет логичной. По его словам, пока часть армии будет заниматься беспорядками, резервисты "прикроют тылы". 

О мобилизации в Белоруссии стало известно 4 августа. В Минобороне рассказывали об учениях ВВС с участием ПВО. О том, что в Минск двинулись военные, сообщалось еще 29 июля, после задержания россиян, которых подозревают в подготовке беспорядков.

Напомним, 9 августа в Республике пройдут самые скандальные выборы за всю историю страны. Действующему главе государства Александру Лукашенко некоторые эксперты предрекли провал. 

Полина ИВАНОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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Передислокация 20 тысяч военнослужащих в Минск в 2020 году должна войти в Книгу рекордов Гиннесса, как Самая Грандиозная Военно-транспортная операция, совершенная в Абсолютно Скрытном Виде. Ни вездесущие папарацци, ни ЦРУ, ни Моссад, ни ГРУ - никто не заметил этого перемещения войск и не смог предоставить СМИ фактические материалы!
Вот Россия 33 человека незаметно в Турцию не смогла переправить, а Беларусь - 20 тысяч, без шума и пыли....
<цензура>-<цензура>-<цензура>!
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