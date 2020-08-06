Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
В Сети стало известно о том, что, вероятно, будет происходить в Минске перед выборами главы государства, которые должны состояться 9 августа. Так, журналисты пишут, что в город стягиваются войска – военные будут жить в палаточном лагере.
Об этом сообщает телеграм-канал "Дилетант". По словам авторов, в ночь с 8-го на 9 августа грузовики с песком перекроют подходы ко Дворцу независимости. Военные начнут патрулировать улицы города вечером в воскресенье.
Власти, как пишет телеграм-канал, боятся того, что белорусы выйдут на митинг и направятся к резиденции своего лидера. Следить за тем, куда идет толпа, будет специальный вертолет. На улицах рядом с резиденцией разместят автозаки, водометы и даже бронетранспортеры. При этом власти уже предприняли меры предосторожности – из Дворца независимости вывезли все ценное, в том числе секретные документы.
Впрочем, подтверждения этой информации нет. Как отмечает военный корреспондент Семен Пегов, ознакомившийся с этим сообщением, авторы канала рассказали все это без ссылки на источники. Он подчеркнул в своем телеграм-канале Wargonzo, что если эти данные подтвердятся, то срочная мобилизация, объявленная в стране на днях, станет логичной. По его словам, пока часть армии будет заниматься беспорядками, резервисты "прикроют тылы".
О мобилизации в Белоруссии стало известно 4 августа. В Минобороне рассказывали об учениях ВВС с участием ПВО. О том, что в Минск двинулись военные, сообщалось еще 29 июля, после задержания россиян, которых подозревают в подготовке беспорядков.
Напомним, 9 августа в Республике пройдут самые скандальные выборы за всю историю страны. Действующему главе государства Александру Лукашенко некоторые эксперты предрекли провал.
Финансовые организации стремятся получить доход без риска для себя, но тайно от граждан
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"