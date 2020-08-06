В столицу Белоруссии направились 20 тысяч военнослужащих

В Сети стало известно о том, что, вероятно, будет происходить в Минске перед выборами главы государства, которые должны состояться 9 августа. Так, журналисты пишут, что в город стягиваются войска – военные будут жить в палаточном лагере.

Об этом сообщает телеграм-канал "Дилетант". По словам авторов, в ночь с 8-го на 9 августа грузовики с песком перекроют подходы ко Дворцу независимости. Военные начнут патрулировать улицы города вечером в воскресенье.

Власти, как пишет телеграм-канал, боятся того, что белорусы выйдут на митинг и направятся к резиденции своего лидера. Следить за тем, куда идет толпа, будет специальный вертолет. На улицах рядом с резиденцией разместят автозаки, водометы и даже бронетранспортеры. При этом власти уже предприняли меры предосторожности – из Дворца независимости вывезли все ценное, в том числе секретные документы.

Впрочем, подтверждения этой информации нет. Как отмечает военный корреспондент Семен Пегов, ознакомившийся с этим сообщением, авторы канала рассказали все это без ссылки на источники. Он подчеркнул в своем телеграм-канале Wargonzo, что если эти данные подтвердятся, то срочная мобилизация, объявленная в стране на днях, станет логичной. По его словам, пока часть армии будет заниматься беспорядками, резервисты "прикроют тылы".

О мобилизации в Белоруссии стало известно 4 августа. В Минобороне рассказывали об учениях ВВС с участием ПВО. О том, что в Минск двинулись военные, сообщалось еще 29 июля, после задержания россиян, которых подозревают в подготовке беспорядков.

Напомним, 9 августа в Республике пройдут самые скандальные выборы за всю историю страны. Действующему главе государства Александру Лукашенко некоторые эксперты предрекли провал.