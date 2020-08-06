"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии

"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРоссийские звезды решили поддержать Лукашенко
Минск впустил третью сторону в конфликт с Москвой

Задержав россиян, президент Белоруссии Александр Лукашенко перешел все границы и спровоцировал столкновение интересов разных стран. На это указал российский военкор Семен Пегов. Включение третьей силы в конфликт Москвы и Минска может привести к мировой войне.

Никогда еще отношения России и Белоруссии не доходили до такого предела. Задержанные Минском люди – это буквально золотой политический фонд, использование которого может повлиять на дальнейшую судьбу Белоруссии, России, Украины и других стран. В ситуации много красных линий, и Лукашенко уже все перешел, отметил Пегов в эфире ютуб-канала "Маятник Фуко".

"Эти люди, в моем представлении, могут быть причиной развязывания третьей мировой войны", – заявил эксперт.

В конце июля правоохранители Белоруссии задержали 33 россиян, обвинив их в организации массовых беспорядков в Республике. Некоторых из них заподозрили в участии в боевых действиях в Донбассе, поэтому Киев  потребовал выдать их. Официально Минск ответил, что будет работать в рамках имеющихся договоренностей с Москвой и Киевом. Однако в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко заявил, что уже дал согласие на экстрадицию "преступников" по запросу Украины.  

Тем временем к Минску тайно стягивают войска. Ранее в Белоруссии была объявлена мобилизация резервистов.

В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Белоруссии должны состояться очередные выборы президента. Представителей иностранных комиссий наблюдать не пригласили, как пояснили в Минске, из соображений безопасности.

Фоторепортаж
В Белоруссии вспыхнул бунт перед выборами
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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Неуемная фантазия Семена Пегова не знает границ!
Или, как вариант, у него крыша после горячих точек основательно съехала.
Ждем свидетельств Пегова о прибытии в Минск Инопланетян.
Серж
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совсем Тараканыч плохой стал, все мечтает усидеть на кресле любой ценой
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