Задержали троих россиян: в день выборов в Минске произошел новый скандал

Задержали троих россиян: в день выборов в Минске произошел новый скандал
Фото: Boris Roessler/dpa/www.globallookpress.com
Мужчин скрутили прямо на улице неизвестные в гражданской одежде

В день президентских выборов в Белоруссии задержали троих россиян. Мужчин положили прямо на землю на Интернациональной улице в Минске. 

Выяснилось, что задержанные оказались сотрудниками телеканала "Дождь" – два корреспондента и оператор. Около 11 человек в штатском скрутили журналистов, после чего увели их в неизвестном направлении. Проезжающие мимо сотрудники полиции никак не отреагировали на происходящее. 

Факт задержания россиян подтвердили и на самом телеканале. 

Сообщается, что журналистов забрали после того, как они решили взять интервью представительницы штаба Виктора Барбарико, которого не допустили к президентским выборам, Марии Колесниковой. Также она является соратницей соперницы Лукашенко на этих выборах Светланы Тихановской.  

Сегодня из Белоруссии сбежала жена экс-кандидата в президенты Вероника Цепкало. 

Трансляция, как проходят выборы в Белоруссии доступна по ссылке

Евгения НАГОРСКАЯ

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