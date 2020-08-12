Лидеры стран также обсудили тему борьбы с коронавирусом и российскую вакцину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе России Владимиру Путину. В ходе разговора они обсудили ситуацию в Белоруссии, где с воскресенья, 9 августа, в разных городах Республики проходят акции протеста несогласных с итогами президентских выборов.

Кроме того, лидеры двух стран коснулись обстановки в Ливане с акцентом на помощь его населению после взрыва селитры в порту Бейрута 4 августа и начавшихся там массовых беспорядках. Макрон рассказал Путину о своих впечатлениях от поездки в Бейрут, сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо этого стороны обсудили ситуацию на Украине в плане урегулирования конфликта в Донбассе и установленного там режима тишины, а также вопрос сотрудничества в борьбе с коронавирусом "с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания".

Напомним, результаты выборов в Белоруссии уже признали Китай, Казахстан, Россия, Армения.