Пушков заявил о новой атаке на Россию из-за Белоруссии

Пушков заявил о новой атаке на Россию из-за Белоруссии
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заявления об угрозе новых санкций сенатор назвал "холостым выстрелом"

В Европарламенте призывают наказать Россию за протесты в Белоруссии – представитель от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил об этом в эфире польского радио. Он призвал ввести новые санкции против Москвы.  

"Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", – приводит его слова РИА "Новости". 

Российский сенатор Алексей Пушков назвал подобные заявления "холостым выстрелом". Однако, по его мнению, это стало очевидным сигналом, что на РФ готовят новую "атаку", пишет "Царьград"

В минувшее воскресенье в Белоруссии состоялись выборы президента страны. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Тихановская получила лишь 10,09%, напоминает "Вечерняя Москва"

Однако, по неофициальным результатам, победу одержала Тихановская с существенным отрывом голосов. Сейчас по всей Белоруссии бушуют митинги из-за результатов президентской гонки. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россиянам посоветовали не открывать окна ради экономии на ЖКХ

Гражданам страны напомнили, что тарифы в РФ ниже, чем в Германии и Франции

Европа выдавит США с континента из-за "Северного потока - 2"

Старый Свет дает понять Вашингтону, что национальные интересы нужно уважать и саботаж не пройдет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей