Планирует побег в Россию: Лукашенко смог договориться с Путиным

Планирует побег в Россию: Лукашенко смог договориться с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились новые детали телефонных переговоров между главами

Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президент Белоруссии уверяет: ему удалось договориться с Москвой о помощи в случае, если стране будет угрожать внешняя опасность. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Лукашенко признается, что его удивила осведомленность Путина по поводу всего, что происходит в Белоруссии. 

"И мы договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", – рассказал он.

Однако в иностранных СМИ всплыла информация, что между администрациями президентов была достигнута еще одна договоренность, о которой распространяться не стали. Издание Bloomberg, ссылаясь на источники из Москвы, написало, что белорусский президент готовил почву для побега из страны. По их словам, Лукашенко смог договориться с Путиным, что, в случае побега, он сможет укрыться в России. 

Источники заявили, что сейчас Кремль рассматривает возможность того, что протестующим удастся свергнуть президента с поста. Однако и не исключают, что Лукашенко сможет подавить митинги и сохранить власть на некоторый период времени. 

Кроме того, некоторые источники из администрации президента уверяют, что часть российских чиновников считает действия главы Белоруссии, связанные с жестким подавлением протестов, контрпродуктивными. 

Напомним, телефонный разговор между Путиным и Лукашенко состоялся в минувшую субботу. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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Интересно, однако: Действия Башара Асада - Продуктивные, а Лукашенко - Контрпродуктивные. Владимир Владимирович это вроде называет двойными стандартами.
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