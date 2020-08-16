"Даже мертвым не отдам страну": Лукашенко встал на колени перед народом

"Даже мертвым не отдам страну": Лукашенко встал на колени перед народом
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер решился на глубокие откровения в выступлении перед людьми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед гражданами на площади Независимости в Минске. Лидер страны лично обратился к народу.

Глава республики отметил, что жители столицы на протяжении четверти века "терпят" провинциала, который когда-то приехал к ним из глубинки.

"Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Я не сторонник улиц и площадей", – начал президент.

Лукашенко заявил, что смог вместе с народом добиться того, о чем "мечтали миллионы" – справедливую, суверенную республику. Тем не менее, он вынужден просить белорусов о помощи – все чаще слышатся требования о "вертолетных деньгах", которые не зарабатываются сами по себе. К тому же в стране нарастает напряженность: "танки и самолеты на взлете в 15 минут от границ" родины, Прибалтика и "родная Украина" приказывают ему провести новые президентские выборы.

Если же страна пойдет "на поводу" у Запада, то белорусы перестанут быть нацией – республике как раз предложили стать "ланцугом" от Вильнюса до Киева. Подобный вариант неприемлем, заявил президент: Белоруссия не будет "отхожим местом" и "санитарной зоной" для Европы. Более того, белорусы не нуждаются в "заморских правительствах" и базах НАТО с "чернокожими, желторожими и белобрысыми".

Говоря о своей политике, Лукашенко заявил, что проводил жесткий курс. Тем не менее, народ выступил единственным законным избирателем действующей власти еще в середине 1990-х годов.

"Вы просили навести порядок, я его навел", – добавил президент.

Лукашенко встал на колени перед жителями страны, выразив им благодарность, сообщает Sputnik "Беларусь".

"Огромное вам спасибо, что вы показали, что вы хозяева этой страны, этой столицы", – заявил глава республики.

Президент также заявил, что "не может быть больше 80% фальсификаций", в чем его обвиняет оппозиция, которая и "породила жестокость" на улицах. Протестующих он призвал не провоцировать людей к силовому противостоянию, соблюдать неприкосновенность медработников и журналистов государственных СМИ, иначе те "получат сполна".

"Я живой и буду жить. Я здесь стою не потому, что крепко держусь за власть, я отдал родине лучшие годы, загубите меня – это будет начало вашего конца", – сказал он.

"Утро.ру" следило за полным выступлением белорусского лидера.

Егор МАЛКОВ

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