Лукашенко на месте: в Минске проводят митинг в поддержку президента. LIVE

Лукашенко на месте: в Минске проводят митинг в поддержку президента. LIVE
Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В городе перекрыли площадь Независимости

В Белоруссии организовали акцию в поддержку Александра Лукашенко. Она запланирована на 12:00 по Московскому времени. Организаторы призывают к тому, чтобы митинг прошел в мирном ключе, однако как развернется ситуация – неизвестно.

На площади Независимости напротив Дома правительства призвали собрать тех, "кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря", указывается в сообщении. 

К месту уже прибыл глава страны Александр Лукашенко. Кадры, как президентский кортеж проезжает по площади попали в Сеть. Подозревают, что лидер лично обратится к народу.

Также на этом же месте назначен митинг против Александра Лукашенко. Мероприятие состоится в 14:00 по Московскому времени. Оно пройдет не только в Минске, но и в других городах страны. Собравшиеся будут требовать отставки действующего президента. 

После выборов в прошлое воскресенье в Белоруссии начались массовые акции протеста. Люди настаивают, что итоги голосования сфальсифицированы и требуют, чтобы Лукашенко покинул президентский пост. 

Недавно белорусский президент пообщался с Владимиром Путиным. Сообщается, что они смогли договориться не только о помощи, но и о "приюте" в России для Лукашенко, если того свергнут с поста. 

13:10

Глава МВД Белоруссии Александр Караев заявил, что во время антиправительственных акций правоохраниетели не использовали огнестрельное оружие. Он подчеркнул, что власти страны выступают за мирные акции. 

13:02

По оценкам очевидцев, на митинге собрались уже около двух тысяч человек. 

12:53

На трибуну поднялся премьер Белоруссии Роман Головченко, сообщает РБК. 

12:50

Штаб Тихановской заявил, что готов на переговоры с Лукашенко о том, как и когда тот намерен покинуть пост главы. Митинг в Минске все еще не начался. 

12:30

На площадь прибывают протестующие. Они несут флаги и плакаты, на одном из них написано "Мы не овцы". 

12:25

Митинг все еще не начался. На месте, по подсчетам журналистов, около 400 человек. Они скандируют "За Лукашенко". 

12:10

Выступление на площади задерживается. Туда не пускают сотрудников негосударственных СМИ – всех досматривают правоохранители. 

11:50

Площадь Независимости в Минске перекрыли. К месту уже подъехал президентский кортеж и 52 автобуса из Гомельской области – там находятся сторонники Лукашенко. Центр столицы оцеплен военными. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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