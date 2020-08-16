В городе перекрыли площадь Независимости

В Белоруссии организовали акцию в поддержку Александра Лукашенко. Она запланирована на 12:00 по Московскому времени. Организаторы призывают к тому, чтобы митинг прошел в мирном ключе, однако как развернется ситуация – неизвестно.

На площади Независимости напротив Дома правительства призвали собрать тех, "кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря", указывается в сообщении.

К месту уже прибыл глава страны Александр Лукашенко. Кадры, как президентский кортеж проезжает по площади попали в Сеть. Подозревают, что лидер лично обратится к народу.

Также на этом же месте назначен митинг против Александра Лукашенко. Мероприятие состоится в 14:00 по Московскому времени. Оно пройдет не только в Минске, но и в других городах страны. Собравшиеся будут требовать отставки действующего президента.

После выборов в прошлое воскресенье в Белоруссии начались массовые акции протеста. Люди настаивают, что итоги голосования сфальсифицированы и требуют, чтобы Лукашенко покинул президентский пост.

Недавно белорусский президент пообщался с Владимиром Путиным. Сообщается, что они смогли договориться не только о помощи, но и о "приюте" в России для Лукашенко, если того свергнут с поста.

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