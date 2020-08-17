Российский сенатор назвал вероятную причину будущего проигрыша Лукашенко

Российский сенатор назвал вероятную причину будущего проигрыша Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пушков уверен, что официальные власти Республики не умеют работать с информацией

Российский сенатор назвал причину, по которой Александр Лукашенко может проиграть оппозиции. Алексей Пушков уверен, что белорусский лидер не умеет вести грамотную информационную политику. Таким мнением политик поделился в своем телеграм-канале. 

Он уверен, что сегодня именно на информационном поле проходят все главные "битвы" за электорат. Неумение таким образом работать с аудиторией ведет к тому, что народ большее внимание начнет уделять оппозиции, которая активнее пользуется социальными сетями и помощью СМИ. 

Сенатор уточнил, что качественная политика не может существовать без информационной поддержки, передает "Свободная пресса". Действующая власть проигрывает именно потому, что не желает обсуждать с обществом ряд насущных проблем, дополняет URA.RU

Ранее "Утро.ру" писало, что Александр Лукашенко не встал перед гражданами Белоруссии на колени. В связи с накалившейся обстановкой на территории страны он заявил, что даже мертвым не отдаст ее в руки оппозиции. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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