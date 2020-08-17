Готова стать президентом: Тихановская выпустила новое видеообращение

Готова стать президентом: Тихановская выпустила новое видеообращение
Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Политик собирается переименовать улицы в честь погибших протестующих

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение и заявила о своей готовности стать лидером Республики для того, чтобы внутренняя обстановка успокоилась. Она пообещала, что освободит всех политических заключенных и создаст условия для проведения прозрачных и справедливых выборов президента.

Женщина отметила, что не питала иллюзий по поводу своей политической карьеры. Более того, она никогда не старалась ее построить, однако обстоятельства расставили приоритеты по своим местам, и Тихановская оказалась на "самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью".

Она заявила, что переименует ряд улиц в честь погибших протестующих. А "раскаявшихся людей в форме" готова простить, если те "сложат щиты" к ногам простых граждан. Правда, заявила Тихановская, на стороне "духа, честности и отваги", а не "силы оружия".

"Я хочу обратиться к людям в форме: насилие неприемлемо. Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейдете на сторону народа, они простят вас. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы всегда примем вас, если помыслы будут чисты, а раскаяния искренни", – добавила Тихановская в эфире ютуб-канала "Страна для жизни".

В пятницу, 14 августа, страны Евросоюза приняли решение о введении санкций против Минска из-за насилия властей в отношении протестующих, которые не согласны с результатами президентских выборов.

Позже сенатор Алексей Пушков заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко не умеет вести грамотную информационную политику.

Егор МАЛКОВ

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