Задержание в Белоруссии россиян разозлило Путина

Задержание в Белоруссии россиян разозлило Путина
Захар Прилепин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжение"Я наработался": Лукашенко рассказал об усталости от президентства
Лидер РФ отчитал спецслужбы за неосведомленность о судьбе "33 богатырей"

Президент России Владимир Путин сразу созвал совещание силовиков после задержания российских граждан, которых в Минске назвали бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. О реакции главы государства на события в Белоруссии рассказал писатель Захар Прилепин в интервью "Свободной прессе".

По его информации, на совещании у Путина присутствовали "люди с огромными звездами на погонах".

Президент задал им вопрос, в курсе ли они, что случилось с россиянами в соседней стране. Выяснилось, что "многие не знают" вообще о происходящем. Как оказалось, часть присутствовавших не успели даже новости прочитать. Однако были и те, кто с ними ознакомился, но не очень понял, что именно произошло.

""Он им говорит: "Как же так: я уже знаю, а вы еще нет?" – раскрыл Прилепин секрет разговора у президента.

В результате, заметил писатель, из Кремля во все стороны "пошли указания, и все сопутствующие службы подключились".

По словам Прилепина, о совещании ему поведал источник, просивший не называть его имени.

Напомним, о задержании "33 богатырей", как их оценил белорусский лидер Александр Лукашенко, стало известно 29 июля. Тогда в местных и украинских СМИ сразу связали этих людей с ЧВК, утверждая, что они прибыли в Республику для якобы подготовки массовых протестов сразу после президентских выборов после 9 августа. С такими речами выступал и сам бацька.

Однако российские спецслужбы немного с опозданием смогли представить данные о том, что этих людей "завербовали" и смогли выманить из РФ с Украины.

На фоне беспорядков в Белоруссии, к которым не имеют отношения задержанные "богатыри", Лукашенко принял решение о возвращении 32 гражданин России на родину. Еще один мужчина оказался с белорусским паспортом. Россияне вернулись 14 августа домой. Как сообщил Прилепин, у кое-кого из них сломаны ребра – по гражданам "в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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