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МИД Литвы принял решение добавить Лукашенко в список невъездных. В "черный список" попали еще 32 человека, которых обвинили в нарушении порядка проведения выборов в республике.
Об таком решении объявил глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время радиоэфира на LRT. "Невъездных" обвинили в фальсификации результатов выборов и в жестоком обращении с теми, кто был задержан в ходе протестов.
Напомним, что сегодня президент РБ Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства.
Также сегодня главной сопернице действующего президента Александре Тихановской предложили занять должность временного президента республики.
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