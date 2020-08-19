Лукашенко внесли в "черный список" в Литве

Лукашенко внесли в "черный список" в Литве
Александр Лукашенко. Фото: ANDREI STASEVICH / POOL
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МИД Литвы принял решение добавить Лукашенко в список невъездных. В "черный список" попали еще 32 человека, которых обвинили в нарушении порядка проведения выборов в республике. 

Об таком решении объявил глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время радиоэфира на LRT. "Невъездных" обвинили в фальсификации результатов выборов и в жестоком обращении с теми, кто был задержан в ходе протестов. 

Напомним, что сегодня президент РБ Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. 

Также сегодня главной сопернице действующего президента Александре Тихановской предложили занять должность временного президента республики. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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