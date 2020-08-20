Путин хохотал: министр финансов сделал признание о своей работе - видео

Путин хохотал: министр финансов сделал признание о своей работе - видео
Антон Котяков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Неловкая ситуация произошла во время видеоконференции

Сегодня состоялась встреча В.В. Путина с выпускниками программы развития кадрового резерва. Министр Антон Котяков поднял президенту настроение  неожиданным заявлением.

Котяков признался, что если бы он раньше знал, что в будущем будет трудиться в Министерстве труда, тогда бы в Министерстве финансов он принимал бы немного другие решения. 

Такая фраза насмешила Владимира Владимировича. Закончив смеяться, глава РФ сказал, что сейчас у Котякова такая возможность есть, передает "Пятый канал". 

Напомним, что прежнее правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку в январе 2020 года. В новом составе кабинета министров Антон Котяков занял пост министра труда и соцзащиты. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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