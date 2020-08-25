СМИ: Джонсон может уйти в отставку из-за осложнений после коронавируса

Премьер-министр Великобритании покинет пост после Нового года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может подать в отставку из-за проблем со здоровьем. По некоторым данным, свою должность он покинет в начале следующего года.

Новость о возможной отставке Джонсона появилась на сайте газеты The Times. Сообщается, что информация была получена от тестя Доминика Каммингса, советника британского премьера. Якобы именно он рассказал, что Борис Джонсон до сих пор не может оклематься после перенесенного коронавируса. Он добавил, что окончательно вылечиться премьер-министру Великобритании не удастся, поэтому ему придется покинуть должность.

Напомним, в апреле стало известно о том, что Бориса Джонсона увезли в больницу из-за коронавируса. Это произошло через 10 дней после подтверждения диагноза. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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