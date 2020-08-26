Документы признали недействительными

Паспорта журналистов, в которые ранее были проставлены штампы о запрете на ближайшие 5 лет въезжать в Белоруссию, оказались испорчены. По законодательству, в нашей стране они теперь недействительны.

Такое решение было принято на основании шестого пункта постановления правительства РФ "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации". Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно документу, в паспорт запрещено вносить какие-либо изменения, за исключением тех, которые предусмотрены положением.

В МВД также добавили, что журналисты могут не бояться административного наказания, поскольку в произошедшем нет их вины, уточняет РИА ФАН.

Напомним, что ранее в Белоруссии задержали россиян. В Республике считали, что они являются бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Задержанных подозревали в подготовке теракта.