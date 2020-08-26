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Соединенные Штаты внесли в санкционный список пять российских НИИ, которые подозреваются в "работе над химическом и биологическом оружии".
Одно из учреждений – НИИ Минобороны, которое занималось разработкой вакцин против COVID-19, сообщает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что к санкциям Евросоюза против России присоединились шесть стран. С таким заявлением выступила внешнеполитическая служба ЕС.
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