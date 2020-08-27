Россия ответила на новые санкции США

Россия ответила на новые санкции США
Фото: Утро.ру
Американцы "нашли проблемы там, где их нет"

Ряд российских НИИ оказались под санкциями США из-за мнимых попыток разработать химическое и биологическое оружие. В посольстве России заявилит: никаких доказательств американцы не предоставили, и все обвинения беспочвенны. Сейчас от Штатов ждут разъяснений произошедшего. 

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что решение США вызывает недоумение. Америка обвинила Россию, но не предоставила ничего, что хоть как-то доказывало бы ее заявления.

"Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", – написал Антонов на странице российского посольства в "Фейсбук". 

При принятии своего решения Штаты проигнорировали тот факт, что, согласно заключению международной Организации по запрещению химоружия, Россия полностью избавилась от подобного вооружения. В то же время США пока остаются единственной страной в мире, у которой в распоряжении имеются запасы биологического и химического оружия. При этом страна использует любые предлоги, чтобы затянуть с их ликвидацией, указал Антонов, передает телеканал "360"

Дипломат призвал США не "искать проблемы там, где их нет" а также предпринять меры для того, чтобы избавиться от своих "запасов", отмечает RT

Напомним, накануне стало известно, что американцы вводят новые санкции в адрес российских научно-исследовательских институтов. Всего меры были приняты против пяти организаций, в числе которых подвластный Министерству обороны 48-й ЦНИИ, который участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса вместе с центром Гамалеи.

Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Михайличенко
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Да пиндосы просто лопнут от смеха из-за наших ответных санкций!!! Ответ должен быть таким, чтобы впредь у них даже от мысли ввода санкций мурашки по коже бежали!!!
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