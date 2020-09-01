В РФ призвали Штаты не вмешиваться в дела наших союзников

Вашингтону лучше самим воздержаться от вмешательства в дела Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя свежую информацию, пришедшую из-за океана, о возможности американских рестрикций в отношении России на фоне послевыборной ситуации в соседней Республике.

"США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами", – цитирует "Интерфакс" дипломата.

Рябков отметил, что для РФ это не первый и не последний раз, когда Вашингтон угрожает санкциями. По его словам, у Госдепа уже ничего, кроме рестрикций, не осталось в плане внешнеполитического инструментария.

В связи с этим представитель российского МИД выразил сожаление, что "происходит примитивизация американского внешнеполитического курса".

"И на любой вопрос, на любую проблему ответ один – санкции", – резюмировал Рябков.

Ранее во вторник, 1 сентября, агентство Reuters со ссылкой на анонимного источника из администрации США сообщило, что в Вашингтоне не исключили введения санкций против Москвы, если она "открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы".

Также американцы рассматривают наложить ограничительные меры на семерых белорусских чиновников. Казначейство уже готовит пакет соответствующих документов, заметил собеседник агентства.

Напомним, 27 августа Путин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов РФ для помощи Белоруссии, который будет задействован при необходимости. Он подчеркнул, что сделал это по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко. Глава России указал, что у Москвы есть обязательства перед Минском в области безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ.

