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Члены ЕП заявили, что граждане Соединенных Штатов, совершающие преступления на почве ненависти к остальным, действуют под влиянием "российской интернет-пропаганды". Об этом говорится в отчете парламентской группы, совершившей миссию в Вашингтон и Бостон.
Как отметили члены депутатской группы, американцы оказываются в центре столкновений между представителями антифашистских движений и расистами, а также конфликтов с теми, кто придерживается левых идеологий.
Такими террористами, как правило, становятся одинокие лица, переступающие черту закона и совершающие преступления с применением оружия, которое было легально приобретено, пояснили парламентарии.
"Часто они саморадикализуются под воздействием интернет-пропаганды, которая исходит в том числе из России и (или) с Украины, подталкивая к насилию и преступлениям", – приводит RT выдержку из попавшего в распоряжение отчета.
Поводом для массовых протестов в Соединенных Штатах стала гибель темнокожего жителя Миннеаполиса, которому полицейский наступил на шею. Последовавшие волнения переросли в погромы, которые впоследствии перешли в кровавый бунт.
К слову, это не единственный случай попыток Запада переложить на Москву свои собственные проблемы. В многочисленных медиаисточниках гуляют истории о неких "хакерских атаках" со стороны России, которыми пугают рядовых обывателей без всяких доказательств.
Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявлял, что РФ должна учиться на опыте США, чтобы ни в коем случае не допустить таких же массовых беспорядков во избежание повторения американского сценария.
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