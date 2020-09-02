Европа связала протесты в США с "российской пропагандой"

Европа связала протесты в США с "российской пропагандой"
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Депутаты Европарламента увидели "руку Кремля" в американских бунтах

Члены ЕП заявили, что граждане Соединенных Штатов, совершающие преступления на почве ненависти к остальным, действуют под влиянием "российской интернет-пропаганды". Об этом говорится в отчете парламентской группы, совершившей миссию в Вашингтон и Бостон.

Как отметили члены депутатской группы, американцы оказываются в центре столкновений между представителями антифашистских движений и расистами, а также конфликтов с теми, кто придерживается левых идеологий.

Такими террористами, как правило, становятся одинокие лица, переступающие черту закона и совершающие преступления с применением оружия, которое было легально приобретено, пояснили парламентарии.

"Часто они саморадикализуются под воздействием интернет-пропаганды, которая исходит в том числе из России и (или) с Украины, подталкивая к насилию и преступлениям", – приводит RT выдержку из попавшего в распоряжение отчета. 

Поводом для массовых протестов в Соединенных Штатах стала гибель темнокожего жителя Миннеаполиса, которому полицейский наступил на шею. Последовавшие волнения переросли в погромы, которые впоследствии перешли в кровавый бунт. 

К слову, это не единственный случай попыток Запада переложить на Москву свои собственные проблемы. В многочисленных медиаисточниках гуляют истории о неких "хакерских атаках" со стороны России, которыми пугают рядовых обывателей без всяких доказательств.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявлял, что РФ должна учиться на опыте США, чтобы ни в коем случае не допустить таких же массовых беспорядков во избежание повторения американского сценария.

Егор МАЛКОВ

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