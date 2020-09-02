О предстоящем визите российского премьера уведомил Лавров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен посетить 3 сентября Белоруссию. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина", – приводит РИА "Новости" заявление главы внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, что в сентябре ожидается встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что сроки согласовываются.

"Утро.ру" писало ранее, что Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Главы государств обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в Белоруссии.