Мишустин посетит Белоруссию перед встречей Путина и Лукашенко

О предстоящем визите российского премьера уведомил Лавров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен посетить 3 сентября Белоруссию. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина", – приводит РИА "Новости" заявление главы внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, что в сентябре ожидается встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что сроки согласовываются.

"Утро.ру" писало ранее, что Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Главы государств обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в Белоруссии.

Егор МАЛКОВ

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