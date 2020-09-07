Роль консультанта Зеленского политика не устроила

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может возглавить грузинское правительство после парламентских выборов, поэтому принял решение вернуться в страну. Как стало известно в понедельник, 9 сентября, его кандидатуру уже выдвинули на пост премьера.

За Саакашвили во главе кабмина выступают оппозиционные объединения "Единое национальное движение" и "Сила в единстве", передает РИА "Новости". Они смогут выдвинуть своего кандидата в случае победы на выборах в парламент 31 октября 2020 года.

Ранее Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию, и снял по этому случаю красивое видео. До этого президент Украины Владимир Зеленский привлек грузинского политика к реформам Незалежной, и тот утверждал, что рад новому делу.