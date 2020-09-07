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Андрей Келин, занимающий должность посла России в Лондоне, вынужден отправиться в МИД Великобритании. Причина визита кроется в ситуации с Алексеем Навальным.
На своей странице в "Твиттер" глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб сообщил, что Россия должна провести полное и прозрачное расследование по делу об отравлении лидера оппозиции.
Доминик Рааб добавил, что он рад слышать новости об улучшении состояния Навального. Напомним, сегодня, 7 сентября, блогер вышел из комы. Более того, оппозиционера отключили от аппарата ИВЛ.
Об отравлении Навального стало известно 20 августа. Алексею стало плохо в самолете по пути в Москву. Некоторое время оппозиционер находился в омской больнице, затем его перевезли в Германию. Россию начали обвинять в использовании против Навального всем известного "Новичка".
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