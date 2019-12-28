Приготовить на Новый год это вкусное украшение по силам каждому

Новый год 2020 не обойдется без салатов. Различных вариантов приготовления тех или иных блюд очень много, но чтобы по-настоящему удивить гостей за праздничным столом, необходимо действительно постараться.

"Утро" делится рецептом необычного салата, с которым сможет справиться каждый.

Салат слоеный и приготовить его можно достаточно быстро и легко. Первый слой состоит из отварного картофеля, который следует отварить в подсоленной воде в мундире. Растереть рекомендует на крупной терке, после чего половину нормы выложить в салатник. Далее очень мелко нарезаем репчатый лук и добавляем сверху тонкую сеточку из майонеза.

Следующим слоем идет ветчина. Лучше всего использовать индейку. Ее нарезаем соломкой. Далее еще одна сеточка из майонеза. Поверх ветчины можно добавить натертые отварные яйца на крупной терке.

Ананас в собственному соку необходимо мелко нарезать и выложить на слой их яиц. При этом майонезом смазывать не нужно.

Завершающим слоем станет вторая часть картофеля. После слой нужно тоже смазать майонезом.

Украсить салат можно половинками грецкого ореха. Это красиво смотрится и напоминает фрукт, рассказывает автор Яндекс.Дзен-канала "ОЛЯ ГОТОВИТ".

Не забудьте дать салату постоять 2-3 часа в холодильнике, а перед подачей украсить перьями зеленого лука. Приятного аппетита!

Ране "Утро" поделилось рецептом того, как приготовить на Новый год необычный салат салат "Шамаханская царица".