Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Чудо-коктейль увеличит выносливость в постели после 50 лет

Чудо-коктейль увеличит выносливость в постели после 50 лет
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Проверенное средство восстановит мужскую силу

В зрелом возрасте потенция уже не та. Однако существует множество способов повысить качество секса. К примеру, с помощью различных упражнений.

Если же делать их лень, то есть ещё проверенные народные средства для мужской силы. Одно из них – сытный коктейль. 

"Для мощной потенции",

уточняет автор Яндекс Дзен канала "Моя медицина". 

Для приготовления понадобятся 5 грецких орехов, 2 банана, свежие ягоды, 100 мл нежирной сметаны и полчайной ложки молотого имбиря. Все ингредиенты способствуют восстановлению потенции. 

Так, орехи богаты повышающим либидо селеном. Банан из-за содержания ряда витаминов увеличит выносливость в постели. 

Ягоды подойдут любые, но автор рекомендует клубнику. Сочные плоды добавят чудо-коктейлю приятного вкуса и аромата и укрепят здоровье. Привести в боевую готовность своего "друга" мужчине поможет имбирь, а в усвоении всех продуктов – сметана.

Все ингредиенты нужно перемешать до однородной массы в блендере.

"Результат не заставит себя долго ждать",

– резюмирует автор волшебного эликсира. 

Также не стоит забывать о целебных свойствах чая. Зеленый – очень полезен для мужского здоровья. Он содержит биологически активные частицы и витамины, которые помогают выработке тестостерона.

Повысит потенцию и чай каркаде, если в него добавить гвоздику, корицу, имбирь и сахар, советует портал "Культура потребления чая". А еще продлит любовные утехи китайский улун и мужской мурсальский чай. 

Напомним, что выявить проблемы с потенцией и помочь в их лечении может только врач. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей