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В зрелом возрасте потенция уже не та. Однако существует множество способов повысить качество секса. К примеру, с помощью различных упражнений.
Если же делать их лень, то есть ещё проверенные народные средства для мужской силы. Одно из них – сытный коктейль.
"Для мощной потенции",
– уточняет автор Яндекс Дзен канала "Моя медицина".
Для приготовления понадобятся 5 грецких орехов, 2 банана, свежие ягоды, 100 мл нежирной сметаны и полчайной ложки молотого имбиря. Все ингредиенты способствуют восстановлению потенции.
Так, орехи богаты повышающим либидо селеном. Банан из-за содержания ряда витаминов увеличит выносливость в постели.
Ягоды подойдут любые, но автор рекомендует клубнику. Сочные плоды добавят чудо-коктейлю приятного вкуса и аромата и укрепят здоровье. Привести в боевую готовность своего "друга" мужчине поможет имбирь, а в усвоении всех продуктов – сметана.
Все ингредиенты нужно перемешать до однородной массы в блендере.
"Результат не заставит себя долго ждать",
– резюмирует автор волшебного эликсира.
Также не стоит забывать о целебных свойствах чая. Зеленый – очень полезен для мужского здоровья. Он содержит биологически активные частицы и витамины, которые помогают выработке тестостерона.
Повысит потенцию и чай каркаде, если в него добавить гвоздику, корицу, имбирь и сахар, советует портал "Культура потребления чая". А еще продлит любовные утехи китайский улун и мужской мурсальский чай.
Напомним, что выявить проблемы с потенцией и помочь в их лечении может только врач.
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