Проверенное средство восстановит мужскую силу

В зрелом возрасте потенция уже не та. Однако существует множество способов повысить качество секса. К примеру, с помощью различных упражнений.

Если же делать их лень, то есть ещё проверенные народные средства для мужской силы. Одно из них – сытный коктейль.

"Для мощной потенции",

– уточняет автор Яндекс Дзен канала "Моя медицина".

Для приготовления понадобятся 5 грецких орехов, 2 банана, свежие ягоды, 100 мл нежирной сметаны и полчайной ложки молотого имбиря. Все ингредиенты способствуют восстановлению потенции.

Так, орехи богаты повышающим либидо селеном. Банан из-за содержания ряда витаминов увеличит выносливость в постели.

Ягоды подойдут любые, но автор рекомендует клубнику. Сочные плоды добавят чудо-коктейлю приятного вкуса и аромата и укрепят здоровье. Привести в боевую готовность своего "друга" мужчине поможет имбирь, а в усвоении всех продуктов – сметана.

Все ингредиенты нужно перемешать до однородной массы в блендере.

"Результат не заставит себя долго ждать",

– резюмирует автор волшебного эликсира.

Также не стоит забывать о целебных свойствах чая. Зеленый – очень полезен для мужского здоровья. Он содержит биологически активные частицы и витамины, которые помогают выработке тестостерона.

Повысит потенцию и чай каркаде, если в него добавить гвоздику, корицу, имбирь и сахар, советует портал "Культура потребления чая". А еще продлит любовные утехи китайский улун и мужской мурсальский чай.

Напомним, что выявить проблемы с потенцией и помочь в их лечении может только врач.